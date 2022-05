Polizei: Unfall ging illegales Straßenrennen voraus

Bochum (dpa/lnw)

Dem Unfall mit einem getöteten Beifahrer am Sonntagmorgen in Bochum ist nach Erkenntnissen der Ermittler ein unerlaubtes Straßenrennen vorausgegangen. Der Tote sei ein 26 Jahre alter Mann aus Bochum, teilte die Polizei am Montag mit. Er war Beifahrer im Wagen eines 20-Jährigen, der dem Auto eines 38-Jährigen hinterherfuhr.

Von dpa