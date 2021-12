Polizei verletzt Mann nach Notruf mit Schüssen

Herford (dpa/lnw)

Ein 35 Jahre alter Mann ist von der Polizei bei Ermittlungen wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung angeschossen und schwer verletzt worden. Der Verdächtige soll zuvor in einer Wohnung in Herford seine 37 Jahre alte Freundin mit einer Stichwaffe angegriffen und verletzt haben. Wie die Polizei in Bielefeld mitteilte, habe die Frau die Beamten am späten Sonntagabend gegen 23.35 Uhr über den Notruf verständigt.

Von dpa