Polizei vernimmt Beschäftigte: Sexuelle Belästigung?

Radevormwald (dpa/lnw)

Drei Mitarbeiter von Fahrgeschäften einer Kirmes in Radevormwald werden nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung vernommen. Auch die mutmaßlich Geschädigten und Zeugen würden von der Polizei befragt, sagte eine Sprecherin am Montag. Drei Männer im Alter von 25, 27 und 35 Jahren sollen am Freitagabend unter anderem an einem Autoscooter weibliche Jugendliche im Alter von 12-18 Jahren sexuell belästigt haben. Der 25-Jährige habe Äußerungen zu den Vorwürfen zunächst verweigert, sagte die Polizeisprecherin.

Von dpa