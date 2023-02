Polizei: Viele Jugendliche am Mittag voll alkoholisiert

Köln (dpa)

Zu Beginn des Straßenkarnevals an Weiberfastnacht waren am Donnerstagmittag in Köln nach Polizei-Angaben schon viele Jugendliche stark alkoholisiert. Es sei so, «dass sehr viele Jugendliche sehr viel Alkohol in sich reingeschüttet haben», sagte ein Polizeisprecher. Manche hätten ärztliche Hilfe benötigt.

Von dpa