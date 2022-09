Polizei warnt: Enkeltrick-Betrug nun auch per WhatsApp

Neuss (dpa/lnw)

Die als Schockanruf oder Enkeltrick bekannten Betrugsmaschen kursieren derzeit auch als Messenger-Varianten etwa bei WhatsApp. Darauf hat die Polizei in Neuss bei Düsseldorf am Montag hingewiesen. So habe sich ein unbekannter Betrüger bei einer 66-Jährigen als deren Tochter in Geldnot ausgegeben.

Von dpa