Polizei zieht Busse vor Schulausflug aus dem Verkehr

Vor dem geplanten Ausflug einer Grundschulklasse in Mülheim an der Ruhr hat die Polizei auf Bitten der Eltern zwei Reisebusse kontrolliert und wegen erheblicher Mängel aus dem Verkehr gezogen. Die Schülerinnen und Schüler konnten deswegen ihren Ausflug am Mittwoch erst mit einiger Verspätung antreten, wie die Polizei mitteilte. Der erste Bus habe keine funktionierende Notverriegelung der Vordertüren gehabt. Zudem konnte der Busfahrer die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten nicht nachweisen.

Der zweite Bus wies den Angaben zufolge eklatante Roststellen an tragenden Teilen auf, der Motorraum war ölverschmiert. Ein hinzugezogener Sachverständiger stellte darüber hinaus weitere erhebliche Mängel fest. Beiden Reisebussen wurde die Fahrt untersagt. Ein Fahrer und der verantwortliche Busunternehmen erhielten Anzeigen wegen der entsprechenden Verkehrsordnungswidrigkeiten.