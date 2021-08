Polizei: Zwei Beamte nach Schalke-Spiel verletzt

In Westen gekleidete Polizisten.

Nach dem Samstagabendspiel zwischen Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf in Gelsenkirchen sind zwei Polizisten am Stadion verletzt worden. Zunächst sei ein 24-Jähriger wegen eines Diebstahldeliktes abgeführt worden, habe Widerstand geleistet und einen der Beamten geschlagen, teilte die Polizei mit. Ein zweiter Polizist sei anschließend bei einem Handgemenge verletzt worden, als sich weitere Stadionbesucher einmischten. Während der zuerst attackierte Polizist demnach per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste, konnte sein Kollege den Dienst fortsetzen.