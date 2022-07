Polizeiauto verunglückt auf Fahrt zum Einsatz

Die beiden Polizisten im Wagen wurden schwer verletzt. Beide seien am Mittwoch mit Blaulicht unterwegs gewesen, als der 29-jährige Beamte am Steuer die Kontrolle verloren habe, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Streifenwagen prallte in ein geparktes Fahrzeug und wurde auf ein Hausgrundstück geschleudert. Der 29-Jährige und seine 22 Jahre alte Kollegin kamen ins Krankenhaus. Die Ursache für den Unfall blieb zunächst unklar.