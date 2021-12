Polizeieinsatz: Verdacht auf Beschaffung von Bombenmaterial

Köln (dpa/lnw)

Die Polizei hat wegen eines Verdachts auf Materialbeschaffung für einen Bombenbau mehrere Objekte in Köln durchsucht. In den Einsatz am Donnerstagmorgen seien auch Spezialeinheiten involviert gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei. Es habe sich um einen «Gefährdungssachverhalt» gehandelt.

Von dpa