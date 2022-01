Polizeihund beißt mutmaßlichen Räuber bei Festnahme

Köln (dpa/lnw)

Ein Polizeihund hat einen mutmaßlichen Räuber bei einer Festnahme ins Bein gebissen. Der mutmaßliche Täter sei bei dem Einsatz in seiner Wohnung in Köln an die Polizisten «herangetreten» - daraufhin sei es zu dem Biss des Hundes gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Montag.

Von dpa