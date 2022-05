Polizeihund findet 20 Kilo Marihuana in Transporter

Mönchengladbach (dpa/lnw)

Ein Polizeihund hat bei einer Verkehrskontrolle in Mönchengladbach 20 Kilogramm Marihuana in einem Kleintransporter erschnüffelt. Auf der Ladefläche befanden sich drei Umzugskartons, die randvoll mit der Droge gefüllt waren, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Straßenverkaufswert der Droge betrage rund 200.000 Euro.

Von dpa