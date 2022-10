Polizeischüsse nach Tankbetrug: Mann weiter auf der Flucht

Hagen (dpa/lnw)

Die Polizei fahndet weiter nach einem Mann, bei dessen Flucht nach einem Tankbetrug in Hagen am Mittwoch Polizeischüsse gefallen sind. Er sei weiter flüchtig, seine Identität nach wie vor unbekannt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Donnerstag. Gegen den Gesuchten wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt: Er soll mit seinem Auto direkt auf eine Beamtin zugefahren sein, die zwei Schüsse aus ihrer Waffe abfeuerte.

Von dpa