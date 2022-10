Polizist erschießt mutmaßlichen Angreifer in Zülpich

Zülpich (dpa/lnw)

Ein Polizist hat in Zülpich (Kreis Euskirchen) einen mutmaßlichen Randalierer erschossen, der Beamte mit einem Messer angegriffen haben soll. Der 31-Jährige sei durch den Schuss so schwer verletzt worden, dass ein alarmierter Notarzt nur noch den Tod des Mannes festgestellt habe, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Bonn am Montag gemeinsam mit.

Von dpa