Polizist stößt durch Zufall auf illegales Glücksspiel

Oberhausen (dpa/lnw)

Ein Duisburger Polizeibeamter ist durch Zufall in Oberhausen auf illegales Glücksspiel gestoßen. Als er in der Nachbarstadt privat unterwegs war, beobachtete er mehrere Jugendliche, die mit einem verbotenen Elektroimpulsgerät hantierten und dann in einer Sportsbar verschwanden. Die herbeigerufenen Polizei-Kollegen trafen dort einen 16-Jährigen an, der an einem Glücksspielautomaten spielte und sich mit einem gefälschten Lichtbild-Dokument mit geändertem Geburtsjahr auswies.

Von dpa