Polizist tot in Dienstgebäude in Oberhausen aufgefunden

In einem Dienstgebäude der Polizei in Oberhausen (NRW) ist ein Polizist tot aufgefunden worden. Zu den Hintergründen könne man noch keine Angaben machen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Es handle sich um einen männlichen Kollegen. Zu seiner Person äußerte sich der Sprecher nicht. Der Mann sei am späten Sonntagabend gefunden worden. Seitdem ermittle die Kriminalpolizei. Zuvor hatte die «Westdeutsche Allgemeine Zeitung» über den Fall berichtet.