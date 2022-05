Polizist und flüchtender Rollerfahrer stürzen nach 50 Metern

Ratingen (dpa/lnw)

Ein Polizist ist in Ratingen unweit von Düsseldorf beim Versuch, einen Rollerfahrer an der Weiterfahrt zu hindern, nach mehr als 50 Metern auf die Straße gestürzt. Der 15-jährige Fahrer habe während einer Kontrolle am Freitagmorgen auf einmal Gas gegeben, teilte die Polizei mit. Der Beamte hat dessen Rucksack den Angaben zufolge in der weiteren Folge nicht mehr gefahrlos loslassen können. Nach etwa 50 Metern sei nicht nur der Beamte, sondern auch der Rollerfahrer gestürzt. Der Polizist habe dem Jugendlichen Handschellen angelegt und die Leitstelle verständigt.

Von dpa