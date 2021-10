Polizistin bei Kontrolle vor Fußballspiel verletzt

Gelsenkirchen (dpa)

Bei einer Kontrolle vor dem Fußballspiel des FC Schalke 04 gegen SG Dynamo Dresden an Samstagabend in Gelsenkirchen ist eine Polizistin verletzt worden. Eine unbekannte Person habe sich mit dem Auto durch Flucht der Kontrolle entzogen und dabei die Polizistin angefahren, sagte ein Polizeisprecher. Wie schwer die Polizistin verletzt wurde, war zunächst unklar. Sie sei zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden. Ob es sich bei dem Unbekannten um einen Dresdener Fan handele, wie Medien zuvor berichtet hatten, konnte die Polizei in Gelsenkirchen nicht sagen. Das sei Gegenstand der Ermittlungen. Der Wagen sei zuvor von der Autobahn abgefahren. Er habe ein Dresdner Kennzeichen gehabt. Es sei aber unklar, ob es sich um einen Fußballfan gehandelt habe. Es seien mehrere andere Veranstaltungen in der Stadt, beispielsweise mit Florian Silbereisen.

Von dpa