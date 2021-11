Polizistin und Senior mit Hund stoppen Drogeriemarkt-Diebe

Selm (dpa/lnw)

Eine Jung-Polizistin und ein 72-Jähriger mit Hund haben in Hollywood-Manier eine Diebesbande gestoppt. Die Bande habe zuvor aus einem Drogeriemarkt in Selm Waren im Wert von rund 2800 Euro gestohlen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Kommissaranwärterin sei während ihrer Freizeit am Montagnachmittag in dem Markt gewesen, als sie auf zwei flüchtige Verdächtige aufmerksam wurde. Als sie die Männer verfolgte, schnitt der 72-Jährige den Verdächtigen laut Polizeiangaben mit seinem Auto den Weg ab. Die junge Polizistin überwältigte einen der Flüchtenden, der Senior bewachte ihn mit seinem Hund, bis die Polizei kam.

Von dpa