Pony durch Bisse schwer verletzt: wahrscheinlich durch Wolf

Schermbeck (dpa/lnw)

Im Wolfsgebiet Schermbeck ist erneut ein Pony schwer verletzt worden - wahrscheinlich durch einen Wolfsangriff. «Das Tier befindet sich in einer Tierklinik», sagte ein Sprecher des Landesumweltamts (LANUV) am Donnerstag. Das Pony sei auf einer Weide in Bottrop-Kirchhellen mit Bissverletzungen gefunden worden.

Von dpa