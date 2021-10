Pony im Kreis Wesel gerissen: Wölfe unter Verdacht

Düsseldorf (dpa/lnw)

Wölfe im ersten Wolfsschutzgebiet von Nordrhein-Westfalen stehen im Verdacht, wieder ein Pony in Hünxe (Kreis Wesel) gerissen zu haben. Das tote Tier sei am Dienstagmittag entdeckt worden, teilte das NRW-Umweltministerium in Düsseldorf mit. Nach einer ersten Bewertung deuteten die Anzeichen darauf hin, dass es durch einen Biss in die Kehle getötet worden sei. Klarheit soll nun eine DNA-Untersuchung von Abstrichproben bringen.

Von dpa