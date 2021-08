Pop-up-Kirmes in Neuss gestartet

Riesenrad, Gespensterbahn und jede Menge Essensstände: Am Wochenende hat in Neuss am Niederrhein eine sogenannte Pop-up-Kirmes eröffnet. Laut Veranstalter sollen auf 50.000 Quadratmetern rund 80 Schausteller und Fahrgeschäfte Besucher aus dem Umland anlocken. «Vor allem die kleinen Gäste sind bei uns willkommen. Wir sind speziell auf Familien ausgerichtet», sagte der Veranstalter am Sonntag.

Im Gegensatz zu gewöhnlichen Jahrmärkten sei die Veranstaltung eingezäunt und am Einlass werde kontrolliert, ob die Besucher getestet, geimpft oder genesen sind. «Deshalb nennen wir das Ganze Pop-up-Kirmes. Ein Jahrmarkt im gewöhnlichen Rahmen darf derzeit nicht stattfinden», erklärte der Veranstalter. Am Eingang wurde deshalb auch ein Corona-Testcenter eingerichtet. Am Sonntag soll außerdem von 12.00 bis 17.00 Uhr eine mobile Impfaktion auf dem Gelände stattfinden.

Die Kirmes öffnet vom 13. bis 29. August auf dem Neusser Schützenplatz ihre Tore. Am 27. August ist dem Veranstalter zufolge ein Feuerwerk geplant.