Positiver Corona-Test: Leverkusen ohne Hradecky in Dortmund

Bayer Leverkusen muss heute im West-Duell der Fußball-Bundesliga bei Borussia Dortmund auf Kapitän und Stammtorhüter Lukas Hradecky verzichten. Der Finne wurde positiv auf Corona getestet. Das bestätigte der Verein am Sonntag, zuvor hatte der «Kicker» berichtet.

Nach Vereinsangaben wurde der positive Test des 32-Jährigen schon vor dem letzten Januar-Wochenende entnommen. Seither befinde sich Hradecky ohne Symptome in häuslicher Isolation. «Die Hoffnungen, ihn rechtzeitig für das Spiel beim BVB mit einem negativen PCR-Test freitesten und in den Kader berufen zu können, haben sich am Sonntagvormittag zerschlagen», teilte Bayer mit.

Da der etatmäßige Stellvertreter Andrej Lunew mit einem Syndesmoseriss ebenfalls ausfällt, dürfte der gerade erst von einer Leihe zu Brann Bergen aus Norwegen zurückgekehrte Lennart Grill im Tor stehen.