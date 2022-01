Preußer vor dem Aus: 0:1-Niederlage gegen Nürnberg

Düsseldorf (dpa)

Nach der dritten Niederlage in Serie und nur einem Sieg aus den letzten zehn Pflichtspielen steht Cheftrainer Christian Preußer bei Fortuna Düsseldorf vor dem Aus. Die Rheinländer unterlagen am Freitag in der 2. Fußball-Bundesliga dem 1. FC Nürnberg mit 0:1 (0:1) und rutschen immer tiefer in den Abstiegskampf. Die Franken hingegen rückten mit dem dritten Sieg aus den letzten vier Auswärtsspielen zumindest für einen Tag auf Rang vier vor. Vor 750 Zuschauern in der Merkur Spiel-Arena erzielte Lino Tempelmann (2.) den Treffer zum Sieg für die Gäste.

Von dpa