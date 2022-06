Privater Pädophilen-Jäger bringt Krefelder vor Gericht

Krefeld (dpa/lnw)

Ein privater «Pädophilen-Jäger» hat in Krefeld einen 29-Jährigen vor Gericht gebracht. Der Prozess gegen den Angeklagten wegen Besitzes von Kinderpornografie und versuchten Kindesmissbrauchs beginnt an diesem Freitag (9.30) am Krefelder Amtsgericht.

Von dpa