Produktion von Mineralölerzeugnissen in NRW nimmt zu

In Nordrhein-Westfalen sind im vergangenen Jahr deutlich mehr Mineralölerzeugnisse produziert worden als 2021.

Insgesamt seien in 31 Betrieben 26,4 Millionen Tonnen an zum Absatz bestimmten Mineralölprodukten wie Treibstoffen, Heizölen, Kerosin oder gasförmigen Kohlenwasserstoffen hergestellt worden, berichtete das Statistische Landesamt IT.NRW am Montag. Die Produktionsmenge lag damit um 4,5 Prozent höher als im Vorjahr. Mehr Mineralölerzeugnisse waren im bevölkerungsreichsten Bundesland zuletzt 2017 produziert worden. Der nominale Absatzwert stieg wegen der Preisexplosion im Energiebereich gegenüber dem Vorjahr um 79,5 Prozent auf 16,3 Milliarden Euro.