Protestaktionen bei Sozial- und Erziehungsdiensten geplant

Saarbrücken/Mainz (dpa/lrs)

Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes hat die Gewerkschaft Verdi zu weiteren Protestaktionen bei den Sozial- und Erziehungsdiensten in Rheinland-Pfalz und dem Saarland aufgerufen. Das Verhalten der Arbeitgeber lasse den Beschäftigten aus Bund und Kommunen keine andere Möglichkeit, als mit Arbeitsniederlegungen für ihre Forderungen einzustehen, erklärte Landesbezirksleiter Michael Blug am Sonntag und kündigte Warnstreiks für den kommenden Mittwoch an.

Von dpa