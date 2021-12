Prozess gegen angeblichen «Earl»: Plädoyer und Urteil

Mönchengladbach (dpa/lnw)

Vor dem Landgericht Mönchengladbach geht heute (9.00 Uhr) der Prozess gegen einen als notorischen Hochstapler angeklagten 25-jährigen Mann aus Neuss weiter. In dem Berufungsverfahren werden Plädoyers und Urteil erwartet. Der Mann, der auch als «Earl of Bristol» auftrat, soll zwischen November 2018 und August 2020 in mehr als 60 Fällen unter falschen Namen oder auf Kosten anderer Luxushotels gebucht, Häuser und Appartements angemietet und Luxusautos geordert haben. Der Schaden wird auf 80.000 Euro beziffert. Auch die Freundin war Opfer des mehrfach vorbestraften Mannes geworden.

