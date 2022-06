Prozess um gestohlene Luxus-Kosmetik und Brautkleider: Haft

Düsseldorf (dpa/lnw)

Im Prozess um mehr als 300 gestohlene Brautkleider und Luxus-Kosmetika im Wert von fast einer halben Million Euro sind vier Angeklagte verurteilt worden. Der 28-jährige Haupttäter aus Bottrop erhielt vom Düsseldorfer Landgericht am Mittwoch eine Strafe von vier Jahren und acht Monaten Haft - außerdem ordnete das Gericht wegen Kokainsucht seine Unterbringung in einer Entzugsklinik an.

Von dpa