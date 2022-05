Prozess um IS-Terrorzelle: Urteil in Düsseldorf erwartet

Düsseldorf (dpa/lnw)

Im Prozess gegen fünf mutmaßliche Mitglieder einer Terrorzelle des sogenannten Islamischen Staats in Deutschland will das Oberlandesgericht heute (09.30) das Urteil verkünden. Die 25 bis 34 Jahre alten Männer sollten laut Anklage einen in Neuss lebenden Islamkritiker und einen Geschäftsmann in Albanien umbringen. Angeklagt sind fünf tadschikische Staatsangehörige, die bis zur Festnahme in Essen, Neuss, Kreuztal, Selfkant und Siegen (alles NRW) lebten.

Von dpa