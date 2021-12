Prozess um toten Vierjährigen - Urteil gegen Mutter erwartet

In einem Mordprozess um die Tötung eines vierjährigen Kindes will das Bonner Schwurgericht am Dienstag (13.30 Uhr) ein Urteil sprechen. Der Mutter des Jungen wird heimtückischer Mord vorgeworfen. Die Tat soll sie allerdings im Zustand erheblich verminderter Schuldfähigkeit begangen haben. Die Staatsanwalt hat in seinem Plädoyer zehn Jahre Haft gefordert - die Verteidigung eine milde Strafe. Seine Mandantin sei «keine Kriminelle, sondern krank und behandlungsbedürftig».

In einer Nacht im Juni 2021 soll die Frau beschlossen haben, sich und ihren Sohn zu töten. Als das Kind tot war, soll sie ihre Psychotherapeutin angerufen und von der Tat erzählt haben. Obwohl sie selbst lebensgefährlich verletzt war, konnte die Mutter noch gerettet werden.

In einem letzten Wort hatte sich die Angeklagte im Prozess bei ihrem getöteten Kind entschuldigt. «Ich würde mein Leben hergeben, um Dich noch einmal umarmen zu können», sagte sie.