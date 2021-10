Prozess um Wohnkomplex Hannibal: War Eil-Räumung rechtens?

Binnen Stunden mussten im Herbst 2017 mehrere hundert Mieter ihre Wohnungen in Dortmund verlassen. Seitdem gibt es Streit um Räumung und Nutzungsverbot des Wohnkomplexes Hannibal. Nun könnte es spannend werden.

Vier Jahre nach der Räumung des Dortmunder Wohnkomplexes «Hannibal» im Eiltempo entscheidet ein Gericht, ob das Vorgehen damals rechtmäßig war. Die Stadt hatte die rund 750 Bewohner angewiesen, innerhalb von Stunden ihre Wohnungen zu verlassen. Die Immobilie durfte auch nach der Räumung nicht mehr bewohnt werden. Die Kommune begründete das mit Brandschutzmängeln. Die Eigentümerin reichte Klage ein. Nun will das Verwaltungsgericht in Gelsenkirchen am Mittwoch (ab 11.00 Uhr) entscheiden, ob Räumung und Nutzungsuntersagung rechtmäßig waren.

Vom Ausgang des Verfahrens ist auch ein weiterer Streitfall abhängig. Die Stadt hatte der Eigentümerin Kosten der Räumung in Höhe von etwa 450 000 Euro in Rechnung gestellt. Auch dagegen zog die Eigentümerin vor Gericht. Eine Entscheidung darüber fällt aber zu einem späteren Zeitpunkt.