Prügelei wegen Streit um die Laufrichtung in der Tankstelle

Hemer (dpa/lnw)

Ein Streit um die coronabedingte Laufrichtung in einer Tankstelle ist im sauerländischen Hemer in eine Prügelei ausgeartet. Ein 20-Jähriger habe nach dem Bezahlen entgegen der Pfeile den Verkaufsraum der Tankstelle verlassen wollen, berichtete die Polizei am Montag.

Von dpa