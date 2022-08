Psychisch Kranker gibt auf - Kranbesetzung beendet

Münster (dpa/lnw)

Knapp drei Wochen lang hat ein psychisch kranker Mann einen Kran in Münster besetzt - nun hat er aufgegeben. Er habe am Sonntagabend seine Aktion beendet und den Kran verlassen, teilte die Stadt mit. Offenkundig hätten ihn die Kräfte verlassen, er sei freiwillig herabgestiegen und von einem privaten Sicherheitsdienst in Empfang genommen worden, sagte Wolfgang Heuer, Ordnungsdezernent der Stadt. Der Mann wurde der Polizei übergeben.

Von dpa