Radfahrer fährt Treppen hinab und stürzt: Schwer verletzt

Der Junge sei eine große Außentreppe an einem Seniorenzentrum abwärts gefahren und habe dabei seinen Lenker verrissen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Sein 13-jähriger Begleiter habe daraufhin die Rettungskräfte verständigt. Der 15-Jährige kam den Angaben zufolge am Freitagabend nach notärztlicher Versorgung an der Unfallstelle mit erheblichen Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus.