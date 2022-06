Radfahrer prallt gegen Laterne: Lebensgefährlich verletzt

Ein 54 Jahre alter Radfahrer ist am Sonntagabend in Gütersloh gestürzt und hat sich lebensgefährlich verletzt.

Vermutlich aus Unachtsamkeit sei der Mann auf einem Radweg an einen Laternenmast geprallt, teilte die Polizei am Montag mit. Der 54-Jährige habe keinen Helm getragen und habe sich am Kopf verletzt. Er wurde laut Polizeiangaben ins Krankenhaus gebracht. Da der Radfahrer möglicherweise betrunken war, sei ihm eine Blutprobe entnommen worden.