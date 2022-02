Radfahrer stürzt und prallt gegen Auto: Schwer verletzt

Büren (dpa/lnw)

Ein Radfahrer ist am späten Mittwochnachmittag in Büren (Kreis Paderborn) gestürzt und in ein entgegenkommendes Auto geschleudert worden. Der 30-Jährige habe lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitten und wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen, teilte die Polizei am Abend mit.

Von dpa