Radfahrer von gestohlenem Auto überrollt: Fahrerflucht

Essen (dpa/lnw)

Ein 46 Jahre alter Radfahrer ist in Essen von einem Autofahrer angefahren, dann überrollt und schwer verletzt worden. Der 46-Jährige aus Münster sei am Mittwoch zunächst mit einem Fahrzeug kollidiert, als dessen Fahrer ihm die Vorfahrt nahm, teilte die Polizei am Freitag mit. Als der Radfahrer sagte, er wolle die Polizei rufen, habe der Autofahrer zurückgesetzt, Gas gegeben und den 46-Jährigen überrollt. Der Mann wurde mehrere Meter mitgeschleift und kam später mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Von dpa