Radfahrer wird von Auto angefahren und stirbt

Der 21-Jährige am Steuer des Wagens sei leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach war der Autofahrer am Dienstagabend aus zunächst ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Radfahrer kollidiert. Der 69-Jährige sei auf die Motorhaube geschleudert worden und dann auf die Fahrbahn gestürzt. Der 21-Jährige sei anschließend noch einige Meter weitergefahren und an einer Ampel mit einem wartenden Auto kollidiert. Dessen Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei prüft nach eigenen Angaben, ob ein internistischer Notfall zu dem Unfall geführt hat.