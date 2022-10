Radfahrerin beißt Polizistin in den Arm

Dinslaken (dpa/lnw)

Eine betrunkene Radfahrerin hat bei einer Verkehrskontrolle in Dinslaken eine Polizistin gebissen. Die Radlerin sei in Gewahrsam genommen worden, teilte die Kreispolizeibehörde Wesel am Montag mit. Auf die 27-Jährige komme jetzt ein Strafverfahren unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr sowie tätlichen Angriffs auf Polizeivollzugsbeamte zu.

Von dpa