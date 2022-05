Räuber als Paketboten verkleidet: Frau überfallen

Essen (dpa/lnw)

Zwei unbekannte Räuber haben eine junge Frau in ihrer Wohnung in Essen überfallen, sie mit einer Schusswaffe bedroht und ihr Geld sowie eine goldene Kette gestohlen. Am Donnerstagnachmittag hätten die Männer an der Wohnung einer 25-Jährigen in Essen-Borbeck geklingelt, teilte die Polizei am Freitag mit. Als sie die Tür öffnete, seien die Unbekannten gewaltsam in die Wohnung eingedrungen und hätten unter Vorhalt einer Waffe Bargeld von der Frau verlangt.

Von dpa