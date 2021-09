Räuber bricht bei Rentner ein und droht mit Baseballschläger

Ein maskierter Räuber ist in Bergheim in das Haus eines 76-Jährigen eingedrungen und hat ihn mit einem Baseballschläger bedroht. Der fast zwei Meter große Unbekannte habe eine Fensterscheibe eingeschlagen, sei eingestiegen und habe das Haus nach Wertgegenständen durchsucht, teilte die Polizei am Mittwoch in Hürth mit.

Der 76-jährige Bewohner, der bereits im Bett gelegen hatte, flüchtete ins Obergeschoss und rief aus einem Fenster um Hilfe. Der Räuber sei ihm gefolgt und habe Geld von ihm verlangt. Als der Senior nicht aufhörte, um Hilfe zu rufen, sei der Gangster mit Schmuck als Beute getürmt. Zwei weitere Zeugen sahen ihn auf der Flucht.