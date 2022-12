Mit einem Schwert hat ein bislang unbekannter Täter eine Tankstelle in Münster ausgeraubt.

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort.

Der Mann bedrohte den Kassierer am späten Mittwochabend mit der etwa einen Meter langen Waffe und forderte Geld, wie die Polizei mitteilte. Nach einem Griff in die Kasse sei er geflohen. Zur Höhe der Beute machte die Polizei am Donnerstag keine Angaben. Der Mitarbeiter der Tankstellen blieb unverletzt.