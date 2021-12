Raiola über Haaland-Transfer: «Seit zwei Jahren am Machen»

Monaco (dpa)

Star-Berater Mino Raiola tüftelt nach eigener Aussage schon lange am richtigen nächsten Karriere-Schritt für Stürmer Erling Haaland. «Die großen Deals werden ein oder zwei Jahre im Vorfeld sorgfältig vorbereitet. Wir sind seit zwei Jahren am Denken, Tun und Machen», sagte Raiola im Interview von Sport1 über den Torjäger von Borussia Dortmund: «Wir haben klare Vorstellungen, wohin es mal für Erling gehen soll und schauen natürlich, was der Markt hergibt.»

Von dpa