Raketen auf Einsatzkräfte: Tatverdächtige identifiziert

Duisburg (dpa/lnw)

Nach Angriffen auf Einsatzkräfte in der Silvesternacht in Duisburg hat die Polizei drei Tatverdächtige identifiziert. Nach Angaben der Ermittler von Mittwoch sitzt ein 18-Jähriger jetzt in Untersuchungshaft. Er gilt als Rädelsführer und soll aus einer Gruppe heraus Silvesterraketen auf Beamte und einen Streifenwagen geschossen haben. Gegen ihn läuft ein Verfahren unter anderem wegen Körperverletzung, Landfriedensbruch und tätlichen Angriffen auf Vollstreckungsbeamte sowie Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion. Der Heranwachsende ist laut Mitteilung polizeibekannt und war von szenekundigen Beamten erkannt worden.

Von dpa