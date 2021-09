Randalierender Waffenbesitzer löst SEK-Einsatz aus

Ein randalierender Waffenbesitzer hat in Hamm einen SEK-Einsatz ausgelöst. Er wurde am Samstag festgenommen, wie die Polizei mitteilte.

Der 50-Jährige war zunächst am Vormittag wegen einer Ruhestörung aufgefallen, die bereits die Polizei auf den Plan gerufen hatte. Am Nachmittag schlug er erneut in einem Mehrfamilienhaus Krawall. Als die Beamten erneut eintrafen, zog der Mann, der nach Erkenntnissen der Polizei Waffen besaß, sich in seine Wohnung zurück und lehnte ein Gespräch ab. Ein Spezialeinsatzkommando überwältigte ihn schließlich und nahm ihn in Gewahrsam. Der Mann wurde bei dem Einsatz leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus.