Rapper Smudo bei Auftritt verletzt: Fanta 4 sagen Konzert ab

Bonn (dpa)

Rapper Smudo (54) von den Fantastischen Vier hat sich bei einem Konzert auf der Bühne verletzt. «Smudo hat sich gestern in Bonn bei der Zugabe auf der Bühne eine Sehne am Knie gerissen», teilte die Band am Samstag per Facebook mit. Das für diesen Samstag geplante Konzert in Osnabrück müsse daher leider verschoben werden. «Wir versuchen, einen Ersatztermin in 2023 zu finden, Tickets behalten ihre Gültigkeit», teilte die auch Fanta 4 genannte Hip-Hop-Gruppe weiter mit. «Gute Besserung Smudo!»

