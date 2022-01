Rauchmelder schlägt an: Mann aus Wohnung gerettet

Am Freitag riefen Bewohner eines Mehrfamilienhauses die Rettungskräfte, weil der Melder ausgelöst hatte und durch ein Fenster in der verrauchten Wohnung ein regungsloser Mensch zu sehen war. Die Feuerwehr öffnete gewaltsam die Tür, ging mit Atemschutz in die Wohnung und holte den Mann heraus. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatte angebranntes Essen den Rauch ausgelöst. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.