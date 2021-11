Razzia gegen illegale Beschäftigung durch Reinigungsfirma

Krefeld (dpa)

Wegen des Verdachtes der illegalen Beschäftigung und willkürlicher Lohnkürzungen durch eine Reinigungsfirma haben über 400 Einsatzkräfte des Zolls, der Polizei und der Ausländerbehörden in mehreren Bundesländern zahlreiche Objekte überprüft. Zeitgleich seien am Mittwoch im Auftrag der Staatsanwaltschaft Krefeld 31 Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt worden, teilte das Hauptzollamt Krefeld mit. So hätten Beamte in etwa 15 Hotels die Personalien von Reinigungskräften überprüft, die als Mitarbeiter der Firma dort tätig seien. Schwerpunkte der Razzia seien Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Niedersachsen und Bayern gewesen. Die Reinigungsfirma sei überwiegend im Hotelzimmerbereich tätig.

Von dpa