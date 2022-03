Razzia gegen Zigaretten-Schmuggler im Raum Aachen

Aachen/Köln (dpa/lnw)

Zoll und Polizei haben bei einer Razzia gegen Zigarettenschmuggler im Aachener Raum und in Köln zahlreiche Objekte durchsucht und fünf Haftbefehle vollstreckt. Die Tatverdächtigen im Alter zwischen 39 und 53 Jahren sollen mindestens 100 Millionen Stück unversteuerter Zigaretten nach Deutschland geschmuggelt und später in Deutschland, den Niederlanden und Frankreich weiterverkauft haben, teilte das Zollfahndungsamt Essen am Donnerstag mit. Der bisherige Steuerschaden liege bei etwa 17 Millionen Euro.

Von dpa