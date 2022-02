Razzia in Arztpraxis: Digitale Patientenakten beschlagnahmt

Leverkusen (dpa/lnw)

Bei der Razzia in einer Arztpraxis in Leverkusen wegen mutmaßlich falscher Impf-Atteste haben die Ermittler Datenträger mit digitalen Patientenakten sichergestellt. Diese würden nun ausgewertet, teilte ein Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Die Polizei hatte die Praxis im Stadtteil Opladen am Donnerstag durchsucht.

